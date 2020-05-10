МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В воскресенье в Москве ожидается усиление ветра. В дневное время его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:30 до 19:00 10 мая в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели предупреждают, что водителям нужно быть аккуратными на дороге и держать дистанцию. Оставлять авто стоит подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам рекомендуют не укрываться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.