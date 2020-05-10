Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердился у ещё 5551 человека, среди них почти половина пациентов младше 45 лет. Об этом сообщает оперштаб столицы по ситуации с CoViD-19.

— 40,3% — от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет, 6,7% — старше 80 лет, 6% — дети, — говорится в сообщении оперштаба.

За весь период эпидемии в столице зарегистрировано 109 740 случаев коронавируса. Все новые пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков.