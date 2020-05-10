Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердился у ещё 5551 человека, среди них почти половина пациентов младше 45 лет. Об этом сообщает оперштаб столицы по ситуации с CoViD-19.
— 40,3% — от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет, 6,7% — старше 80 лет, 6% — дети, — говорится в сообщении оперштаба.
За весь период эпидемии в столице зарегистрировано 109 740 случаев коронавируса. Все новые пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков.
Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило 200 тысяч в 85 регионах. Число жертв за весь период борьбы с CoViD-19 достигло отметки в 1915, выздоровело 34 306 человек. За последние сутки в стране число выявленных случаев заболевания достигло 11 012, выписали 2390 пациентов, летальных случаев — 88.