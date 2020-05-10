В Москве от коронавируса умер настоятель храма в Измайлове

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово, расположенном на востоке Москвы, протоиерей Владимир Бушуев умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

— 9 мая 2020 года на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев, — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на приход Покровского храма, ранее настоятеля экстренно доставили в одну из столичных клиник с двусторонней пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжёлое. У ряда прихожан храма также был выявлен коронавирус.

Владимир Бушуев родился 15 сентября 1952-го в Москве. В 1974–1977 годах обучался в Московской духовной семинарии, а в 1977–1981 годах — в Московской духовной академии. В 1986 гожу Бушуев возведён в сан протоиерея. Являлся настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове с 1998 года. В 2012 году он был удостоен права ношения митры. Был награждён орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (II и III ст.), орденом Святого равноапостольного князя Владимира (III ст.), орденом Преподобного Серафима Саровского (III ст.).