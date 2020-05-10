Новый формат праздника: почему так важны флешмобы на это 9 Мая

Нынешнее 9 Мая было для России особенным. И не только потому, что мы отмечали 75-летие Великой Победы, но и потому, что отмечать его пришлось в сложных условиях эпидемии коронавируса. Из-за введённых в стране карантинных ограничений власти вынуждены были отменить все публичные мероприятия, связанные с празднованием Победы: и парад, и "Бессмертный полк", и концерты, и массовые гулянья. Президент Владимир Путин предложил населению провести этот великий день дома — в кругу близких. Вспомнить павших, чествовать живых героев.

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Для большинства россиян 9 Мая — это не какой-то, а главный праздник страны. Это даже не Новый год с его безыдейным весёлым содержанием. 9 Мая для нас наполнено огромным количеством мощнейших смыслов. Это наш День независимости, наш День народного единства, наш день России. А смыслы всегда требуют сопричастности, то есть не просто сидения за столом, а участия в общенациональных мероприятиях. И в связи с отсутствием официальных мероприятий россияне стали просто создавать неофициальные — элементарные флешмобы.

Конечно, без уродов в нашей большой общенациональной семье не обошлось. Группа товарищей из московского отделения КПРФ нарушила карантинные мероприятия ради того, чтобы поддержать тезис западной пропаганды о приравнивании России к фашистской Германии — позировала на Тверской с плакатом, на котором было написано "Подняли над Рейхстагом, поднимем над Кремлём". Однако таких уродов оказалось абсолютное меньшинство. Флешмобы настоящих граждан России были совершенно иными — не политизированными, не позорными и вполне законными. Простейшими позитивными действиями, совершаемыми множеством людей одновременно и тем самым порождающими сопричастность всех к большому общему делу.

Например, "Флаги России", в рамках которого люди вывешивали на балконах отечественные триколоры. Или "Лучи Победы", когда россияне в 22:00 зажигали у окон фонарики. "День Победы", когда потомки победителей по всей стране пели в 19:00 одноимённую песню, держа в руках фотографии своих героических предков, или же его расширенный вариант — "Поём двором", когда весь двор исполнял песни военных лет. "Окна Победы", в рамках которого окна декорировались рисунками, фотографиями, орнаментами и другими проявлениями творческих фантазий, посвящённых Победе.

Фотографии и видеозаписи исполнения флешмобов с соответствующими хештегами заполнили все социальные сети и вызвали колоссальное количество позитивных откликов и эмоций. Возможно, даже больше, чем в свободные от эпидемии коронавируса годы. И теперь после эмоций должно наступить время рассудка — мы должны понять, что это было.

Понять и признать, что эти флешмобы, какими бы странными ни казались, имеют гораздо большую важность, чем официальные мероприятия, организованные властями концерты и массовые шествия. Официоз имеет обыкновение закостеневать и превращаться в рутину, за которой теряется смысл происходящего — своего рода "голубые огоньки". Флешмобы же делаются от души, с энтузиазмом, а значит, показывают, что народ действительно считает необходимым не только сохранить память о войне, но и каким-то образом причаститься к духу, истории победителей. Именно из такого флешмоба, кстати, выросло главное (после Парада) мероприятие 9 Мая — "Бессмертный полк", в котором добровольно принимают участие десятки миллионов россиян, а также жителей других стран, считающих себя сопричастными к Великой Победе. В этом плане очень показательно прошлогоднее 9 Мая, когда колонна "Бессмертного полка" в Москве попала под мощнейший ветер и ливень. Вопрос даже не в том, что никто не разбежался, такого единения и стойкости, желания участвовать в акции до конца, несмотря ни на что, а также колоссального позитива я, наверное, не видел никогда за всю свою жизнь. А всё потому, что люди находились там не из-за "так принято" — они воспринимают "Бессмертный полк" как свой гражданский долг. Как важнейшую с точки зрения самоощущения сопричастность.