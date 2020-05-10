Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с коронавирусом заработает 12 мая

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с коронавирусом начнёт работу 12 мая в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Подмосковья в "Инстаграме".

Стационар сможет принять более тысячи пациентов с CoViD-19, для работы в нём привлечены врачи из разных регионов. В региональном правительстве также отметили, что подобный госпиталь появится в парке "Патриот".

— Там есть туалет, там есть душ в каждой палате, телевизор, вентиляция необходимая. Самое главное, там есть КТ и кислород в каждой палате, — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу "Россия-1".