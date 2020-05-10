Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с коронавирусом заработает 12 мая

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с коронавирусом начнёт работу 12 мая в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Подмосковья в "Инстаграме".
Стационар сможет принять более тысячи пациентов с CoViD-19, для работы в нём привлечены врачи из разных регионов. В региональном правительстве также отметили, что подобный госпиталь появится в парке "Патриот".
— Там есть туалет, там есть душ в каждой палате, телевизор, вентиляция необходимая. Самое главное, там есть КТ и кислород в каждой палате, — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу "Россия-1".
Напомним, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса в России достигло 11 012, из них 5551 — в Москве. Общее число выявленных случаев в 85 регионах страны составляет 209 688. Число жертв за весь период борьбы с CoViD-19 достигло отметки в 1915, выздоровело 34 306 человек.