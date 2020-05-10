В День Победы вузы ВКС выпустили более четырёх тысяч офицеров

В День Победы несколько вузов Воздушно-космических сил РФ выпустили более четырёх тысяч офицеров. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, которая в этом году отметит 200-летний юбилей, выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Ещё более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии.

— Более 2100 курсантов и слушателей выпустила Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина в Воронеже вместе с филиалом в Челябинске, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского выпустила более 1100 молодых офицеров. Ещё около 400 офицеров выпустила Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в Твери, также выпуск 500 офицеров состоялся в высшем военном училище ПВО Ярославля.

Отметим, что в этом году вузы Минобороны по всей стране выпустили 9 Мая более 12 тысяч молодых офицеров.