В Ростове нашли мёртвой экс-главврача поликлиники, судимую за контрабанду алмазов

В Ростове-на-Дону обнаружена мёртвой экс-депутат заксобрания региона, бывший главврач поликлиники Наталья Кравченко, которая ранее рассказала о контрабанде драгоценностей для "элиты" города. Об этом пишет "1rnd.ru".

Информацию о смерти 60-летней Кравченко изданию подтвердили источники в правоохранительных органах. По их данным, женщину нашёл её сын. Он пришёл навестить мать, жившую отдельно. Причины смерти не уточняются.

В 2017 году Кравченко получила три года колонии за контрабанду драгоценностей. Согласно материалам дела, весной 2016 года она купила в ОАЭ во время отпуска 17 бриллиантов на 134 тысячи долларов и забыла их задекларировать. Её задержали в аэропорту Ростова.