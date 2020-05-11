НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В РВИО рассказали о побеге немецкого генерала в крестьянской одежде

Во время Пражской наступательной операции в мае 1945 года советские войска потеряли более 55 тысяч человек.

2320

Фото © ТАСС

Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в мае 1945 года во время Пражской операции сбежал к американцам в одежде баварского крестьянина, чем сильно деморализовал немецкие войска. Об этом рассказал эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов, передаёт РИА "Новости".

Совершая марш в направлении Праги, советские танкисты разгромили отступающую колонну немецкой бронетехники. В одной из машин находился командующий группы армии "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, который смалодушничал и вместе со своим адъютантом, переодевшись в баварский традиционный костюм (который состоит из рубашки, шляпы и шорт), через леса бежал в сторону американской оккупационной зоны, — отметил он.

По словам Буранова, такие действия высокопоставленного военного сильно ударили по духу немецких солдат. Многие части начали массово сдаваться в плен, однако было достаточно и тех, кто оказывал сопротивление до конца.

Эксперт РВИО также напомнил, что 5 мая в Праге началось восстание, для подавления которого были введены дополнительные гитлеровские войска. И 6 мая чехи обратились за помощью к Советскому Союзу. Изначально Пражская наступательная операция планировалась на 7 мая, однако из-за разворачивающихся событий пришлось действовать быстро.

Битва завершилась только 11 мая 1945 года. Это было последнее крупное сражение с участием Красной армии в Великой Отечественной войне. Чехословакия была освобождена, советские войска полностью разгромили последнюю группировку вермахта на советско-германском фронте. В плен было взято 860 тысяч солдат противника.

Буранов добавил, что за время Пражской операции советские войска потеряли 55 тысяч человек. При освобождении самой Праги погибло более тысячи советских военных.

Выбор редакции

Loading...