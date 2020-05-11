В РВИО рассказали о побеге немецкого генерала в крестьянской одежде

Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в мае 1945 года во время Пражской операции сбежал к американцам в одежде баварского крестьянина, чем сильно деморализовал немецкие войска. Об этом рассказал эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов, передаёт РИА "Новости".

— Совершая марш в направлении Праги, советские танкисты разгромили отступающую колонну немецкой бронетехники. В одной из машин находился командующий группы армии "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, который смалодушничал и вместе со своим адъютантом, переодевшись в баварский традиционный костюм (который состоит из рубашки, шляпы и шорт), через леса бежал в сторону американской оккупационной зоны, — отметил он.

По словам Буранова, такие действия высокопоставленного военного сильно ударили по духу немецких солдат. Многие части начали массово сдаваться в плен, однако было достаточно и тех, кто оказывал сопротивление до конца.

Эксперт РВИО также напомнил, что 5 мая в Праге началось восстание, для подавления которого были введены дополнительные гитлеровские войска. И 6 мая чехи обратились за помощью к Советскому Союзу. Изначально Пражская наступательная операция планировалась на 7 мая, однако из-за разворачивающихся событий пришлось действовать быстро.

Битва завершилась только 11 мая 1945 года. Это было последнее крупное сражение с участием Красной армии в Великой Отечественной войне. Чехословакия была освобождена, советские войска полностью разгромили последнюю группировку вермахта на советско-германском фронте. В плен было взято 860 тысяч солдат противника.