30 лет назад группа из восьми человек самоизолировалась на 2 года: зачем они это сделали и к чему это привело

В 1991 году группа из восьми человек поселилась на небольшой территории, изолированной от внешнего мира гигантским куполом. Они называли себя "биосферианцами", носили комбинезоны космонавтов и планировали провести взаперти два года, полностью обеспечивая себя пищей, водой и чистым воздухом. "Биосфера-2" ("Биосфера-1" — это сама Земля) была создана, чтобы выяснить, сможет ли человек выжить в замкнутой среде. В своё время проект произвёл сенсацию, а сейчас ему посвятили документальный фильм "Космический корабль Земля", рассказывает Vox.

Участники проекта "Биосфера-2" — Джейн Пойнтер, Линда Ли, Марк Ван Тилло, Табер МакКаллум, Рой Уолфорд, Эбигейл Аллинг, Салли Сильверстоун и Бернд Забел — в 1990 году. Фото © Neon

Проект получил известность во многом благодаря своей скандальности. По ходу эксперимента возникало множество межличностных конфликтов и научных противоречий: в СМИ "Биосферу-2" называли не иначе как "фарсом" и "провалом". Начало этой истории положили так называемые синергисты — сообщество изобретателей и мыслителей, созданное в 1970-х годах. Документалист Мэтт Вулф изучил архивы членов группы и побеседовал с ними, чтобы выяснить, как это было.

Фото © Neon

Экспериментальная лаборатория была построена при участии миллиардера Эдварда Басса в пустыне Аризона. Она состояла из семи блоков, таких как тропический лес, океан, пустыня и саванна. Помимо восьми добровольцев под куполом оказалось более трёх тысяч видов растений и животных. Проблемы начались почти сразу. Участники проекта столкнулись с кислородным голоданием: уровень газа падал на 0,5% в месяц из-за непредвиденного размножения микроорганизмов, которые к тому же начали уничтожать посевы. В итоге под купол стали закачивать воздух извне и поставлять продукты. Эти факты долгое время скрывались от публики, так как были нарушением условий эксперимента.

Фото © Neon

Однако самый первый звоночек прозвенел всего через две недели после запуска проекта, когда одна из участниц случайно отрезала себе палец, работая на сельскохозяйственном оборудовании. Попытки пришить его обратно не увенчались успехом: женщину госпитализировали, но позже она вернулась под купол. Через какое-то время группа добровольцев поделилась на две враждующие фракции. Этот эффект изоляции известен по многочисленным психологическим исследованиям работников арктических станций. Некоторые "биосферианцы" до сих пор не разговаривают друг с другом.

"Биосфера-2": вид снаружи. Фото © Wikimedia Commons