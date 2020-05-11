Акция "Однополчане" помогает ветеранам встретиться со своими сослуживцами

Всероссийская общественная организация "Волонтёры Победы" организовала акцию "Однополчане", которая помогает ветеранам увидеться и пообщаться со своими сослуживцами.

— В рамках этой акции проходят встречи в онлайн-пространстве однополчан, тех, кто связан общими воспоминаниями о войне. Вчера вечером, например, состоялась такая встреча с теми, кто воевал во Второй ударной армии, — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец.

Аблец предложила всем желающим поучаствовать в акции и обращаться в комитет, который организует соответствующую встречу по видеосвязи.