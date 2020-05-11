Акция "Однополчане" помогает ветеранам встретиться со своими сослуживцами

Всероссийская общественная организация "Волонтёры Победы" организовала акцию "Однополчане", которая помогает ветеранам увидеться и пообщаться со своими сослуживцами.
— В рамках этой акции проходят встречи в онлайн-пространстве однополчан, тех, кто связан общими воспоминаниями о войне. Вчера вечером, например, состоялась такая встреча с теми, кто воевал во Второй ударной армии, — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец.
Аблец предложила всем желающим поучаствовать в акции и обращаться в комитет, который организует соответствующую встречу по видеосвязи.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про волонтёров, которые в рамках акции "Мечты победителей" в 75-ю годовщину Победы исполнили заветное желание 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Он мечтал высадить деревья в посёлке Дмитриевка, где раньше находился военный аэродром. Оттуда Александр Боднар, будучи штурманом авиаполка, совершил более 300 вылетов, эвакуировал раненых и доставлял боеприпасы. В канун 9 Мая его желание сбылось.