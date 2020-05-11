Путин: Запас оборудования и техники для борьбы с коронавирусом сформирован

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что на сегодня сформирован запас оборудования и техники для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
По его словам, число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 до 130 тысяч.
— Сформирован запас оборудования и техники. В том числе, что сейчас критически важно, создан запас аппаратов искусственной вентиляции лёгких, — подчеркнул президент.
Глава государства указал, что всё это означает главное: в каждом регионе страны есть всё необходимое, чтобы оказывать людям с тяжёлыми осложнениями специализированную (в том числе реанимационную) помощь.