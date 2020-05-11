"Волонтёры-медики" объяснили важность мер по поддержке движения

Председатель всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики", руководитель центра по координации волонтёрских штабов #МыВместе Павел Савчук отметил важность поручений в отношении некоммерческих организаций (НКО).
— Иногда некоторые НКО обращались, что в регионах, когда вводят ограничительные меры, они не могут продолжать свою работу. Пропускные режимы мешают им передвигаться по городу. Есть отдельное поручение президента, чтобы обеспечить НКО свободными перемещениями без ограничений, если они оказывают прямую социальную поддержку гражданам. И, конечно, средства, которые очень нужны некоммерческим организациям и их деятельности, в поручении президента есть сумма — три миллиарда рублей, которые, надеюсь, в ближайшее время выделят, — сказал Лайфу Савчук.
Он отметил, что НКО стали партнёрами государства. По словам Савчука, поручения усилят в геометрической прогрессии деятельность общественных движений, особенно в период эпидемии коронавируса.
Напомним, 30 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с участниками общероссийской акции #МыВместе. По итогам встречи сегодня вышел перечень поручений.