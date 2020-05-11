"Волонтёры-медики" объяснили важность мер по поддержке движения

— Иногда некоторые НКО обращались, что в регионах, когда вводят ограничительные меры, они не могут продолжать свою работу. Пропускные режимы мешают им передвигаться по городу. Есть отдельное поручение президента, чтобы обеспечить НКО свободными перемещениями без ограничений, если они оказывают прямую социальную поддержку гражданам. И, конечно, средства, которые очень нужны некоммерческим организациям и их деятельности, в поручении президента есть сумма — три миллиарда рублей, которые, надеюсь, в ближайшее время выделят, — сказал Лайфу Савчук.