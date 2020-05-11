В Петербурге хотят установить медикам памятник после победы над коронавирусом

Депутат Михаил Романов, который представляет в Госдуме юго-восток Петербурга, выступил за увековечивание подвига медиков, борющихся с коронавирусом. Он ратует за установку памятников "тем, кто борется на передовой", в каждом городе РФ, сообщает газета "Петербургский дневник".
— В Петербурге — обязательно, — сказал он.
Установку памятника в Северной столице депутат готов инициировать и поддержать, как только будет одержана победа над CoViD-19, однако пока, по его словам, говорить об этом рано. Он также не исключил, что медиков после пандемии могут отметить наградами.
На 11 мая число подтверждённых случаев коронавируса в РФ возросло на 11 656 человек, из них 307 в Петербурге. Всего за период пандемии в стране заболело 221 334 человека, в городе на Неве — 7711.