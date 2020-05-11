У главного врача Боткинской больницы в Москве выявили коронавирус

У главного врача ГКБ им. С.П. Боткина Алексея Шабунина выявлен коронавирус. Его слова приводит пресс-служба столичного Департамента здравоохранения Москвы, сообщает ТАСС.

— При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий, — отметил Шабунин.

Он также подчеркнул, что больница полностью выполняет возложенные на неё задачи по оказанию экстренной помощи больным, в том числе с коронавирусом.