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У главного врача Боткинской больницы в Москве выявили коронавирус

Несмотря на это, он продолжает выполнять свою работу в круглосуточном режиме.

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Фото © ТАСС / Ян Жуйлун

У главного врача ГКБ им. С.П. Боткина Алексея Шабунина выявлен коронавирус. Его слова приводит пресс-служба столичного Департамента здравоохранения Москвы, сообщает ТАСС.

При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий, — отметил Шабунин.

Он также подчеркнул, что больница полностью выполняет возложенные на неё задачи по оказанию экстренной помощи больным, в том числе с коронавирусом.

По словам Шабунина, в последнее время он общался со своими подчинёнными только в режиме видеоконференций.

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