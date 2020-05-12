Россияне стали намного чаще закладывать автомобили для погашения кредитов

Россияне стали гораздо активнее брать займы в залог автомобиля для погашения собственных кредитов. В марте — апреле показатель таких операций составил 24%, тогда как год назад число было в 12 раз меньше. Такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на сервис CarMoney.

Отмечается, что чаще всего (29%) займы брали для ремонта квартиры или дачи. При этом год назад показатель был на 3% выше. Ещё 12% взяли заём на развитие бизнеса. Также среди причин указывались различные покупки и неотложные нужды.