Моллюск-терминатор: учёные расшифровали геном единственного в мире существа с железным скелетом

Учёным из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) удалось расшифровать геном Chrysomallon squamiferum — брюхоногого моллюска, обитающего около глубоководных гидротермальных источников, сообщает Mirror. Это единственное живое существо на планете, которое имеет в составе своего скелета сульфиды железа, что позволяет ему выживать в самых экстремальных условиях: при высоких температурах и давлении, сильной кислотности и низком содержании кислорода.

Фото © Pen News / HKUST

Уникальный моллюск обитает в жерлах "чёрных курильщиков" — источников высокоминерализованной горячей воды на дне океанов. Он был впервые обнаружен в 2001 году в Индийском океане, на глубинах 2415–2460 метров. Своё научное описание вид получил лишь в 2015 году. Нога моллюска покрыта сотнями особых пластинок, верхний слой которых состоит из сульфидов железа, так же как и наружный слой его раковины.

Фото © Pen News / HKUST

Исследователи из HKUST нашли в геноме моллюска особый белок, который позволяет сере, содержащейся в его панцире, взаимодействовать с ионами железа, образуя сульфиды. По словам учёных, это открытие может иметь неожиданное практическое применение.

Мы изучаем, как их покрытые железом панцири выдерживают оказываемое на них давление. Таким образом мы можем получить представление о способах изготовления новых видов брони Цянь Пейюань Гонконгский университет науки и технологии

Фото © Pen News / HKUST

Однако учёные надеются сделать и гораздо более ценные для науки выводы. Считается, что именно в "чёрных курильщиках" обитал "последний универсальный общий предок" — микроорганизм, от которого произошли все существующие виды на Земле. Моллюск с "железным" панцирем может пролить свет на то, как происходила эволюция биологической жизни за последние 540 млн лет — период, в течение которого его геном оставался неизменным.

Фото © Pen News / HKUST