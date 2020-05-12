Учёные спрогнозировали катастрофический подъём уровня Мирового океана

Международная команда экологов и специалистов по изучению Земли спрогнозировала значительный подъём уровня Мирового океана в ближайшие 250 лет. Результаты исследования опубликованы на сайте Наньянского технологического университета в Сингапуре.
Авторы работы опросили более ста ведущих учёных и провели анализ свыше тысячи научных статей. По мнению исследователей, при худшем развитии событий к 2100 году уровень океана повысится до 1,3 метра. К 2300 году специалисты прогнозируют подъём от первоначального уровня в 5,6 метра.
Один из авторов работы — Штефан Рамшторф из Университета Потсдама — считает причиной таких значительных изменений таяние льдов в Гренландии и Антарктиде. Он объяснил, что объёма находящегося там льда хватит, чтобы поднять уровень океана на 65 метров, если весь лёд растает. Учёные заключили, что результаты исследования подчёркивают исключительную важность снижения выбросов парниковых газов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что 2020 год может стать рекордно жарким.