Учёные спрогнозировали катастрофический подъём уровня Мирового океана

Международная команда экологов и специалистов по изучению Земли спрогнозировала значительный подъём уровня Мирового океана в ближайшие 250 лет. Результаты исследования опубликованы на сайте Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Авторы работы опросили более ста ведущих учёных и провели анализ свыше тысячи научных статей. По мнению исследователей, при худшем развитии событий к 2100 году уровень океана повысится до 1,3 метра. К 2300 году специалисты прогнозируют подъём от первоначального уровня в 5,6 метра.

Один из авторов работы — Штефан Рамшторф из Университета Потсдама — считает причиной таких значительных изменений таяние льдов в Гренландии и Антарктиде. Он объяснил, что объёма находящегося там льда хватит, чтобы поднять уровень океана на 65 метров, если весь лёд растает. Учёные заключили, что результаты исследования подчёркивают исключительную важность снижения выбросов парниковых газов.