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Девушка сняла загадочное морское существо, на хвосте которого росли острые зубы

Леа Деннисон из Брайтона каждое утро выходит на пробежку. Путь лежит через пляж. За время тренировок девушка ни разу не находила ничего интересного, но недавно среди камней спортсменка заметила существо, которое её изрядно перепугало.

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Фото © Twitter / dailystar

На пляже возле гавани Шорехам британка вместе со своей подругой обнаружила труп неизвестного морского существа, которое можно назвать скорее чудовищем. Несмотря на то что зверь погиб, он всё ещё внушал страх. На видео, которое записала девушка, видны чёрные глаза и длинный хвост с белыми шипами, напоминающими зубы.

Видео © Leah Dennison

Леа сильно удивилась своей находке, ведь никогда в жизни она не видела ничего подобного. У девушек не было даже предположений, что это может быть за существо.

Мы понятия не имели, что это такое, поэтому сняли видео скелета, чтобы показать нашим друзьям или найти кого-то, кто мог бы его идентифицировать

Леа Деннисон

Посовещавшись со знающими людьми, Леа пришла к выводу, что находка может быть останками колючего ската (морской лисицы). Теория жизнеспособная. По данным The Wildlife Trusts, именно этот вид скатов встречается чаще всего в водах Британских островов.

Фото © Twitter / nertiqatja

Нужно отметить, что колючие скаты занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Чаще всего его можно обнаружить в водах в период с декабря по январь. Особи этого вида могут весить до 18 кг и быть 1,2 метра в ширину. Живут морские лисицы до 15 лет, пишет Daily Star.

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