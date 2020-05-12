Девушка сняла загадочное морское существо, на хвосте которого росли острые зубы

На пляже возле гавани Шорехам британка вместе со своей подругой обнаружила труп неизвестного морского существа, которое можно назвать скорее чудовищем. Несмотря на то что зверь погиб, он всё ещё внушал страх. На видео, которое записала девушка, видны чёрные глаза и длинный хвост с белыми шипами, напоминающими зубы.

Видео © Leah Dennison

Леа сильно удивилась своей находке, ведь никогда в жизни она не видела ничего подобного. У девушек не было даже предположений, что это может быть за существо.

Мы понятия не имели, что это такое, поэтому сняли видео скелета, чтобы показать нашим друзьям или найти кого-то, кто мог бы его идентифицировать Леа Деннисон

Посовещавшись со знающими людьми, Леа пришла к выводу, что находка может быть останками колючего ската (морской лисицы). Теория жизнеспособная. По данным The Wildlife Trusts, именно этот вид скатов встречается чаще всего в водах Британских островов.

Фото © Twitter / nertiqatja