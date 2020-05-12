Фитоняшку из Кемерова затравили в соцсетях, увидев её откровенную фотосессию в честь Дня Победы

34-летняя блогерша и фитоняшка Екатерина Печерская из Кемерова поздравила юзеров с Днём Победы довольно странным образом. Девушка выложила в ВК и "Инстаграм" кадры провокационной фотосессии, где позировала в укороченной форме, пилотке и с косичками. А дополняли образ ярко-красная помада, "туфли стриптизёрши" и чулки, которые едва скрывались под юбкой.

Фото © VK / Екатерина Печерская, Instagram / pechenka_amg

"С 75-летней годовщиной Великой Победы! Мира, счастья и добра! Всех поздравляю! Ура, товарищи!" — указала Екатерина в подписи. Только пользователи не торопились поздравлять её в ответ.

Фото © Instagram / pechenka_amg

Идея девушки вызвала бурю негодования, и в комментариях на неё обрушились с критикой. Наряд блогерши сочли неуместным, пошлым и оскорбительным. А кемеровчане назвали поступок землячки позорящим город. Однако некоторым кадры понравились — и они отметили, что Печерская "красивая фотомодель".

Это поздравление? Стыд и позор! Не дай бог нам на самом деле надеть эту форму по назначению. ПОЗОР СВОЕЙ СЕМЬИ! Anytik_84

Надеюсь, эту пошлятину не видели ветераны. Это как "с Днём Победы" на туалетной бумаге. Как в голову приходит такое? Korolevavikki

Фото © Instagram / pechenka_amg

Это самый стрёмный и неадекватный метод хайпа Olka_lapa