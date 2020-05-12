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Деми Роуз похулиганила перед камерой, оставив на себе минимум одежды в честь важного события

Так девушка отметила круглое число подписчиков, которых теперь стало 14 миллионов.

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Фото © Instagram / demirose

Популярность 25-летней модели растёт с каждым днём, именно это и подтвердил новый пост Деми. В нём девушка поделилась радостью о том, что теперь на её аккаунт подписано 14 млн человек. А чтобы счастье фанатов было сильнее, модель выложила пару фото, на которых предстала почти в приличном виде — бикини и куртке. Но всё испортила одна деталь — половину купальника Деми позабыла надеть.

Фото © Instagram / demirose

Хотя размер бикини оказался таким крошечным, что, даже надень девушка топ, его бы мало кто разглядел. Обычно на фото Деми предстаёт в милом виде, но здесь радость было не скрыть — и модель дурачилась перед камерой. Фанаты разделили радость девушки, поздравив её в комментариях, а также отметив, как прекрасно она выглядит.

Фото © Instagram / demirose

Поздравляю, малышка!

margaretpattillo

А ничего так фоточки...😍

merlin_6987

Дорогая, ты такая потрясающая

kentparajon12

Фото © Instagram / demirose

Известная плюс-сайз-модель Деми Роуз родилась и живёт в Лондоне, Великобритания, но из-за работы путешествует по всему миру. Сейчас она находится в самоизоляции, но своим фанатам скучать не даёт. Модель регулярно выкладывает откровенные фото для поклонников в своём инстаграме, на который теперь подписано 14 млн человек.

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