Деми Роуз похулиганила перед камерой, оставив на себе минимум одежды в честь важного события

Популярность 25-летней модели растёт с каждым днём, именно это и подтвердил новый пост Деми. В нём девушка поделилась радостью о том, что теперь на её аккаунт подписано 14 млн человек. А чтобы счастье фанатов было сильнее, модель выложила пару фото, на которых предстала почти в приличном виде — бикини и куртке. Но всё испортила одна деталь — половину купальника Деми позабыла надеть.
Хотя размер бикини оказался таким крошечным, что, даже надень девушка топ, его бы мало кто разглядел. Обычно на фото Деми предстаёт в милом виде, но здесь радость было не скрыть — и модель дурачилась перед камерой. Фанаты разделили радость девушки, поздравив её в комментариях, а также отметив, как прекрасно она выглядит.
Поздравляю, малышка!
А ничего так фоточки...😍
Дорогая, ты такая потрясающая
Известная плюс-сайз-модель Деми Роуз родилась и живёт в Лондоне, Великобритания, но из-за работы путешествует по всему миру. Сейчас она находится в самоизоляции, но своим фанатам скучать не даёт. Модель регулярно выкладывает откровенные фото для поклонников в своём инстаграме, на который теперь подписано 14 млн человек.