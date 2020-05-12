Девушка Тимати показала фото пятилетней давности, на котором из-за худобы она напоминает скелет

24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова периодически делится с подписчиками бьюти-секретами и советами по обретению фигуры мечты. А в этот раз девушка продемонстрировала на собственном примере, как сильно изменилась благодаря тренировкам. Модель показала в инстаграм-сториз, как выглядела пять лет назад и какой стала спустя год занятий.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

На первом фото модель выглядит неузнаваемо: она кажется болезненно худой, у неё выпирают кости, а руки и ноги больше напоминают соломинки. "Худоба и диеты превратились для меня в настоящий культ, чего на самом деле необходимо избегать при работе над собственным телом, и я не слушала абсолютно никого", — рассказывала Решетова в своей книге "Сегодня я проснулась другой", отрывок из которой приводит Woman.ru.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

На втором фото "вице-мисс Россия — 2014" предстала уже с соблазнительными формами. Такой трансформации она добилась с помощью правильно подобранного тренера и изменения режима питания.

Именно он тогда превратил меня из несуразной худышки в девушку, довольную собой, обладательницу пышных, красивых спортивных форм Анастасия Решетова

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova