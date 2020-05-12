Девушка сняла на видео, что скрывается в сумке кенгуру, и теперь все мечтают это забыть

Пользовательница "Твиттера" Мэделин Л'Ансон на днях поделилась с подписчиками своим недоумением. Она наткнулась в приложении TikTok на видео, в котором автор ролика показывает, как выглядит сумка кенгуру на самом деле. Мэделин ожидала увидеть пушистое пузико с кармашком, в котором сидит милый кенгурёнок, но действительность оказалась куда страшнее, пишет Metro .

В ролике автор раскрывает сумку кенгуру и внутри помимо детеныша в дыре обнаруживается что-то похожее на внутренние органы и кости. Напуганный пост Мэделин разлетелся по "Твиттеру" со скоростью света, набрав 423 тысячи лайков и 119 тысяч ретвитов. В комментариях пользователи соцсети разделяли чувства девушки и мечтали это "развидеть обратно".

Я могла прожить всю оставшуюся жизнь, не зная этого факта, и ни разу бы об этом не пожалела

Но знающие люди в комментариях объяснили, что "кости" в ролике — это на самом деле ноги кенгурёнка, а "внутренние органы" — мешок для молока, из которого питается малыш. То есть по факту сумка кенгуру — это просто полость из голой кожи, но для слабонервных это всё равно выглядит страшно. А та самая тиктокерша, которую зовут Александра Кэлин, работает с дикими животными, поэтому часто выкладывает с ними видео. Самым популярным стал ролик про сумку — он набрал 39,7 миллиона просмотров.