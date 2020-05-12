Тайная смертность. Жертв коронавируса может быть гораздо больше, чем в официальной статистике

Смертность в Нью-Йорке в марте — мае поставила печальный антирекорд: сверх нормы умерло 24 тысячи человек. При этом официально от коронавируса — лишь 19 900 человек из них.

Получается, ещё 4300 человек могут оказаться неучтёнными жертвами коронавирусной пандемии.

Ситуация в Великобритании выглядит ещё хуже. Даже по официальным данным, от коронавируса погибло почти 30 тысяч человек. Но ситуация становится более тревожной, если оценить весь уровень смертности. Он вырос на 65% — таким образом, ещё 14,5 тысячи британцев также могли погибнуть от CoViD-19.

Сходная ситуация складывается и в Испании, Италии и Франции. Уровень сверхнормативной смертности там вырос на 50−65%. При этом счёт необъяснимых смертей идёт на тысячи. В Испании необъяснимо погибших 6300, во Франции — 5800 и в Италии — 10 900 человек.

По-настоящему пугающая ситуация — в чуть менее благополучных странах. Особенно показательно она выглядит на примерах южноамериканского государства Эквадор и столицы Индонезии — города Джакарта. В обоих случаях официальные данные статистики сильно меньше количества необъяснимых смертей. В Эквадоре на 1561 официально умершего от коронавируса приходится 8500 "лишних" смертей от других причин. В Джакарте жертв CoViD-19 официально лишь 381 человек, тогда как необъяснимых смертей в десять раз больше — 3900 человек. В целом по всем основным странам, пострадавшим от коронавируса, видна эта картина: резкий всплеск смертности и расхождения в данных о причинах гибели людей.