Пользователь Twitter раскрыл новый способ, как мошенники разводят на деньги с помощью сайтов объявлений

Любой новый вид мошенничества — это старая схема, основанная на новых способах завоевать доверие. Поэтому попадаются даже те, кого обмануть, казалось бы, трудно. Так произошло и в этот раз. Пользователь "Твиттера" @kozulsky — Ильдар — рассказал, как его "красиво кинули" на 28 тысяч рублей. Эта публикация была бы очередной поучительной историей, если бы не красивая развязка в конце.

Скриншот © Twitter / kozulski

Итак, сидя на карантине, Ильдар решил купить себе игровую консоль б/у и нашёл подходящий вариант на сайте объявлений youla.ru (в микроблоге он вначале пишет "авито", но затем поправляется). Приставка SonyPlayStation продавалась за 14 тысяч рублей.

Скриншот © Twitter / kozulski

Трудно обвинить Ильдара в невнимательности — дизайн и юзабилити веб-страницы были на высоком уровне, да и кто знает, как правильно пишется адрес официального сайта Boxberry?

Скриншот © Twitter / kozulski

Парень ввёл реквизиты карты — с неё списалось 14 тысяч рублей — и сообщил об этом продавцу в чате. В этот момент мошенники, которые уже присвоили себе деньги, решили "мотнуть клиента ещё на круг", то есть выжать из него максимум денег, воспользовавшись эмоциональной нестабильностью. Продавец сообщил Ильдару, что деньги не поступили, и попросил его написать в чат поддержки, разумеется, по той же ссылке, что и прежде.

Скриншот © Twitter / kozulski

То есть, чтобы вернуть 14 тысяч, Ильдару предложили "зарезервировать" ещё столько же. Он так и сделал. Разумеется, после этого и "покупатель", и "консультант" перестали ему отвечать. Ильдар понял, что его обманули, и зашёл на официальный сайт Boxberry, где настоящий консультант "убил" последнюю надежду.

Скриншот © Twitter / kozulski

Свою обиду и отчаяние Ильдар выразил в серии постов в "Твиттере". И оказалось, что это как раз правильный поступок. На его публикации обратил внимание известный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов). Он погасил половину потерянной суммы, чтобы оставшиеся 14 тысяч были Ильдару в назидание.

Скриншот © Twitter / kozulski