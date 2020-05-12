НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Бузова выложила откровенное фото без ретуши, но фанаты сочли его ужасным

Певица не стала редактировать фигуру, но поплатилась за столь честный подход.

8022

Фото © Instagram / olesia_fashion

34-летняя звезда российского шоу-бизнеса решила порадовать подписчиков задорным кадром в боди. Бузова выложила соблазнительный снимок в "Инстаграм", однако поклонники стали писать ей злобные комментарии.

Фото © Instagram / buzova86

Если зачастую селебрити обвиняют в излишнем фотошопе, то здесь, наоборот, девушку раскритиковали из-за его отсутствия. Юзерам не понравились "неидеальные" бёдра певицы, на которых они разглядели пятнышки, прыщики, складки и даже целлюлит.

Ужас ноги

zaripov473

Выглядит не очень, особенно бёдра — там бы лучше прикрыть

goodretailfood

Фото © Instagram / buzova86

На этом фото обработано только лицо??? Не очень приятно смотреть на ваши неухоженные бёдра, Оля

limon2552

Слева — снимок из инстаграма Ольги Бузовой, справа — из инстаграма бренда. Фото © Instagram / buzova86, olesia_fashion

При этом в аккаунте бренда, чьё боди надела Ольга, появился такой же снимок. Но только с ретушью. На нём можно заметить, что у артистки стал ярче макияж, уменьшилась талия, естественные складки исчезли, а бёдра приобрели идеальные форму и цвет.

Однако самым преданным фанатам их любимица нравится в любом виде, поэтому они поддержали девушку комплиментами. Свои чувства к Ольге в очередной раз выразил и её бойфренд — 27-летний Давид Манукян набил татуировку с её именем, пишет Starhit.

Выбор редакции

Loading...