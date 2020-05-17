Спортивный комментатор Би-би-си провёл видеоконференцию со своими псами, обсудив самые важные вопросы

46-летний спортивный комментатор Би-би-си из Чешира, Великобритания, сделал своих собак настоящими интернет-звёздами. Хвостатые Олив и Мейбл стали героями вирусного видео. На кадрах Эндрю проводит ироничную видеоконференцию, а на другом конце "провода" не коллеги-журналисты, а питомцы Коттера.

Всё ещё проводим корпоративные онлайн-встречи Эндрю Коттер

Видео © Twitter / MrAndrewCotter

Как оказалось, провести конференцию с собаками не намного сложнее, чем с людьми. Проблемы всё те же. Кто-то не может включить камеру, у кого-то микрофон не работает. Пока все участники разбираются с техническими моментами, Эндрю отпускает уморительные комментарии, которые слышал, пожалуй, каждый, кому приходится совершать по несколько созвонов в день.

Мейбл, вы присоединились, но вам нужно включить видео. Внизу экрана есть маленькая камера, похожая на бисквит, вам нужно просто ткнуть её носом Эндрю Коттер

По ходу важной деловой онлайн-встречи Эндрю поблагодарил псов за служение и сказал, что увольнять их он не собирается. Однако взамен мужчина ждёт от питомцев такой же преданности, как и раньше.

Кадр из видео © Twitter / MrAndrewCotter