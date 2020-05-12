Польша назвала Россию главной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в ней Россия указывается как основная угроза для страны.

— Самую серьёзную угрозу представляет... политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы, — говорится в документе.

Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что власти страны провели детальный анализ действий России и выработали позицию, "которая есть в официальных документах НАТО". При этом Варшава не отказывается от диалога с Москвой, но хочет показать свои "возможности в сфере обороны и сдерживания".

В Стратегии также говорится, что ответом на "российскую угрозу" должно стать укрепление связей с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди угроз значатся глобализация и неограниченные возможности перемещения людей по всему миру. В этом контексте упоминается и коронавирус SARS-CoV-2.