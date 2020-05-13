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Очевидец снял жуткое видео, как сёрфер с криками спасается от акулы, схватившей его за ногу

Несмотря на то что парень оказался перед лицом смертельной опасности, он хочет поскорее вернуться к занятию сёрфингом.

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Видео © Instagram / mattsedunary

23-летний французский сёрфер Дилан Накасс отправился на пляж Белс-Бич, штат Виктория, Австралия, чтобы насладиться покорением волн. Однако вместо этого парню пришлось сражаться за свою жизнь. Когда он находился в воде, рядом вдруг появилась акула и схватила его за правую ногу, пишет Nine News.

Видео © Instagram / mattsedunary

Дилан попытался отбиться от хищницы, но та не ослабила хватки. Только ударив её во второй раз, французу удалось вырваться. А на помощь к нему подоспел плававший неподалёку местный сёрфер Мэтт Седунари, услышавший крики о помощи. Роковой момент случайно запечатлел парень по имени Грэм Блейд, который снимал на видео своего приятеля.

Фото © Instagram / grahamblade

Сёрферы вместе быстро поплыли к берегу, а акула всё продолжала кружить рядом. К счастью, они благополучно добрались до суши. Дилану в больнице наложили несколько швов, и он с нетерпением ждёт, когда раны заживут, чтобы снова заняться любимым делом.

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