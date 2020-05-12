Врачи опубликовали снимок пациента, который родился с тремя почками и узнал об этом благодаря больной спине

Мужчину отправили на компьютерную томографию. Вот только когда снимок был готов, жалобы на боли в спине отошли на второй план. Грыжа межпозвоночного диска уже не казалась такой важной, когда на кадре врачи обнаружили одну анатомическую странность. Вместо двух почек у бразильца было целых три.
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Врачи отметили, что у пациента "одна нормально выглядящая почка и ещё две — сросшиеся в малом тазу". Согласно отчёту Национального фонда почек, три почки в организме человека — явление исключительно редкое.
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Чаще всего узнают об отклонении случайно, ведь особенность редко вызывает какие-либо симптомы. Специалисты считают, что развитие добавочных почек происходит в результате аномальных процессов в эмбриогенезе или образования эмбриона, пишет FoxNews.