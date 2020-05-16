Беременная блогерша так втянула живот на видео, что зрители испугались за здоровье ребёнка

23-летняя блогерша Меган Колл, живущая на Гавайях вместе с семьёй, поделилась в "Тиктоке" видео, которое шокировало и сбило с толку многих зрителей. На кадрах ролика муж женщины, беременной вторым малышом, делает вид, будто вытаскивает из её пупка невидимую пробку. И большой живот начинает исчезать с характерным звуком, словно из него постепенно выходит воздух.

Видео © TikTok / meganbcall

В конце видео живот блогерши становится почти плоским, у неё даже начинают выступать рёбра. И пользователи не смогли сдержаться. Они засыпали супругов вопросами о том, в чём секрет их безумного трюка, беременна ли на самом деле Меган и, если да, не опасно ли это для малыша. При этом многие решили, что мама всё же рискует здоровьем будущего ребёнка ради просмотров. Тогда в ответ парочка энтузиастов снова "вернула" живот на место с помощью насоса.

Видео © TikTok / meganbcall

Однако фокус со втягиванием живота, наоборот, может оказаться полезным, пишет The Science Times. Вопреки опасениям юзеров, блогерша не сжимала малыша внутри, а перемещала плод в сторону грудной клетки. Этот метод разработала персональный тренер Брук Кейтс. По её словам, таким образом можно облегчить нежелательные последствия беременности, уменьшить боль в спине и даже предотвратить растяжки и дряблость кожи.

Фото © TikTok / meganbcall