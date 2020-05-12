"Танцующий миллионер" впервые станет отцом, хотя будущая мать сама годится ему в дочери

В День матери на странице итальянца появилось видео вместе с его возлюбленной Шэрон Фонсекой. Оно сильно отличалось от тех, что обычно публикует миллионер. Вместо зажигательных танцев на ролике пара поделилась с поклонниками радостной новостью: они ждут своего первенца.

Я очень рад сообщить и поделиться с вами тем, что Шэрон и я ждём ребёнка! Она станет мамой для моего ребёнка, о котором я всегда мечтал

Видео закончилось на искренних объятиях пары. Момент выдался очень эмоциональным: можно увидеть, как 52-летний миллионер пытается сдержать слёзы. Этот же ролик Шэрон опубликовала и в своём аккаунте. В комментариях будущие родители уже вовсю принимают поздравления от звёздных друзей и фанатов со всего мира.

Джанлука — настоящая Instagram-звезда. В начале десятых он начал публиковать видео с танцами — и за несколько лет у него появилась целая армия поклонников. Сейчас на него подписано более 15 млн человек.

Впервые фанаты итальянца узнали о Шэрон Фонсеке в 2017 году. Подписчики утверждают, что красотка сразу заняла особое место в жизни Вакки, поэтому все уже ждали, когда у пары появится ребёнок.