Беременная модель выложила фото в белье, честно показав, как будущие мамы выглядят без разных уловок

Знаменитая австралийская модель Кристалл Хипвелл, более известная по девичьей фамилии Форскатт, сейчас ждёт третьего ребёнка, о чём постоянно напоминает в своём инстаграме. На днях молодая мама выложила фото, которое вызвало огромный отклик у женской половины её подписчиков. На снимках Кристалл предстала в кружевном чёрном белье, показав подтянутую фигуру (как могло сперва показаться), пишет News.com.
На втором фото женщина показала себя без прикрас, нарушив идеальную позу. Поплывшая талия, сдувшиеся ягодицы и море целлюлита — вот что встретило поражённых подписчиков. Но Кристалл именно этого и добивалась, как она и пояснила в своём сообщении под снимками. Не существует идеальных мамочек, это всё фотошоп и удачные ракурсы, и гнаться за красивой картинкой не стоит.
Во время беременности у вас есть выбор, концентрироваться на недостатках или на нашей трансформации. Тело проходит через изменения, не всегда хорошие и не всегда желанные нами. Но помните, самое главное в том, что сейчас вы являетесь сосудом для новой жизни. И все эти изменения — именно для этого. Выбросьте из головы все сомнения. Если что-то не такое идеальное, как вы хотите, становится ли оно менее красивым?
Кристалл Хипвелл
Сейчас Кристалл работает фитнес-тренером и моделью, а особую популярность ей принесло участие в австралийской версии телешоу "Большой брат". Открыться перед подписчиками она решила, вспомнив, как была несчастна из-за выкидышей. После первого ребёнка женщина потеряла двух и очень страдала в одиночестве. Поэтому теперь Кристалл говорит с поклонниками на важные темы, считая, что такое нужно обсуждать, а иначе никак не исцелиться.