Беременная модель выложила фото в белье, честно показав, как будущие мамы выглядят без разных уловок

Во время беременности у вас есть выбор, концентрироваться на недостатках или на нашей трансформации. Тело проходит через изменения, не всегда хорошие и не всегда желанные нами. Но помните, самое главное в том, что сейчас вы являетесь сосудом для новой жизни. И все эти изменения — именно для этого. Выбросьте из головы все сомнения. Если что-то не такое идеальное, как вы хотите, становится ли оно менее красивым?

Кристалл Хипвелл