История 70 собак, которых должны были съесть в Корее, но из-за коронавируса их успели спасти

Собаки, которым суждено было быть съеденными в Южной Корее, теперь спасены. Активисты освободили четвероногих и ищут для питомцев настоящих хозяев, сообщает Daily Mail. Пандемия сослужила животным добрую службу.
Фото © Humane Society International
Благотворительная миссия по спасению животных освободила около 70 собак с мясной фермы в Хонсоне. При этом специалисты организации Human Society International убедили фермера оставить жестокую индустрию раз и навсегда. Они прибыли как раз вовремя: Ким собирался отправить животных на убой.
Фото © Humane Society International
Наксеон Ким занимался разведением собак на протяжении 40 лет, но сейчас он признаёт, что в последние годы делать это всё сложнее, так как всё больше людей в Южной Корее осуждают убийства четвероногих. Фермер рассказал, что уже несколько лет ищет возможность выйти из этой индустрии и найти другой источник дохода.
Фото © Humane Society International
Это может показаться странным, но я начал заниматься разведением собак, потому что я люблю этих животных. Я никогда не был большим поклонником собачьего мяса. У меня было несколько собак, поэтому я начал разводить их, и, когда мне было 20 или 30, я начал продавать их, потому что думал, что это будут хорошие деньги, но на самом деле это не сработало
Наксеон Ким
Фермер
На своей ферме Ким разводил пуделей, биглей, хаски, золотистых ретриверов, померанских поморников, чихуахуа и бостонских терьеров. Это уже шестнадцатая по счёту ферма, которая была закрыта с начала программы перехода фермеров на господдержку в 2015 году.
Фото © Humane Society International
Национальный спрос на собачатину удовлетворяют более 17 тысяч промышленных собачьих ферм в Южной Корее. По данным статистики, в начале XXI века в среднем по стране забивали около 2–2,5 миллиона собак ежегодно.