История 70 собак, которых должны были съесть в Корее, но из-за коронавируса их успели спасти

Это может показаться странным, но я начал заниматься разведением собак, потому что я люблю этих животных. Я никогда не был большим поклонником собачьего мяса. У меня было несколько собак, поэтому я начал разводить их, и, когда мне было 20 или 30, я начал продавать их, потому что думал, что это будут хорошие деньги, но на самом деле это не сработало

Наксеон Ким Фермер