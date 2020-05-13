ГК "Гранель" стала системообразующим предприятием экономики РФ

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. В него вошли 76 организаций, 54 из которых — группы компаний строительного сектора.

У компаний, попавших в этот список, откроются новые возможности: оперативное решение вопросов по кредитованию, отсрочке налоговых платежей и иным мерам государственной поддержки. Данные меры направлены на поддержку и повышение устойчивости функционирования российской экономики.

Группа компаний "Гранель" вошла в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации далеко не случайно. В настоящее время она уверенно показывает положительную динамику как по объёмам и темпам строительства, так и по объёмам реализации недвижимости, что свидетельствует о достаточном запасе прочности предприятия.

По итогам 2019 года ГК "Гранель": - вошла в топ-10 застройщиков Российской Федерации по объёму текущего строительства; - заняла третье место по объёму текущего строительства в Московской области; - вошла в топ-10 рейтинга Forbes "Самые надёжные застройщики РФ"; - вошла в пятёрку самых быстрорастущих компаний рейтинга Forbes "200 крупнейших частных компаний России".

За более чем 28 лет успешной деятельности группа компаний "Гранель" стабильно входит в топ-10 крупнейших девелоперских компаний Российской Федерации, по праву считаясь ведущим застройщиком страны. Она специализируется на строительстве не только жилых комплексов, но и коммерческой недвижимости.

С начала своей деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и более 70 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами более 30 тысяч российских семей.

Примечательно и то, что помимо строительства собственных проектов ГК "Гранель" занимается достройкой проблемных объектов. На данный момент компания достроила уже шесть долгостроев, осчастливив тем самым более трёх тысяч семей и вручив им ключи от квартир.

На сегодняшний день в активной реализации находится более десяти жилых комплексов в Москве и Московской области. Также в работе находится ещё несколько новых площадок в Московском регионе, где в скором времени вырастут современные жилые комплексы с развитой собственной инфраструктурой. Таким образом, объём текущего строительства компании перевалил за отметку в один миллион квадратных метров.

На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора. Компании должны взять на себя обязательство по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и в следующем году. Важно, чтобы люди были уверены: их квартиру построят качественно и в срок.