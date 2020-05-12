Учёные МФТИ выяснили, из чего шить "заплатки" для сердца

В Московском физико-техническом институте выяснили наилучший способ "чинить" повреждённую сердечную мышцу, пишет Scientific Reports. По опубликованным данным, учёные определили, какие стволовые клетки больше всего для этого подходят. Напомним, стволовыми называют универсальные клетки, которые есть в организме большинства многоклеточных и могут трансформироваться в клетки органов и тканей. Их трансплантацию много лет используют для лечения различных болезней.

Ранее считалось, что для пересаживания на сердце нужны достаточно зрелые клетки — возрастом более месяца. Биофизики решили это проверить. Они выращивали стволовые клетки 12 дней и больше, а затем вводили в специально подготовленные образцы повреждённой мышцы. Исследование показало, что на самом деле "взрослые" клетки неэффективны — они срастаются с тканью, но не реагируют на сигналы и вообще не выполняют необходимой функции. Согласно выводам учёных, идеальный вариант — 15–28 дней. Учёные надеются, что их работа поможет людям с сердечными заболеваниями.