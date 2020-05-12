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А вы за это переплачиваете. Быстрая зарядка в iPhone SE оказалась медленной

Там стоит крохотный аккумулятор. Тем не менее смартфон заряжается вдвое медленнее, чем конкуренты на Android.

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Фото © Apple

iPhone SE протестировали на скорость зарядки с блоками питания 5 Вт и 18 Вт. Выяснилось, что полностью энергия восполняется с примерно одинаковой скоростью.

В комплекте с iPhone SE лежит адаптер на 5 Вт. За полчаса он зарядил смартфон на 28%, до 100% процесс занял 2,5 часа.

С блоком питания на 18 Вт за полчаса смартфон зарядился на 55%, а до 100% — за два часа. То есть разницы почти нет.

Результат ещё более странный с учётом того, что в устройстве стоит аккумулятор на 1821 мАч. Android-смартфоны с батареями на 4000 мАч научились полностью восполнять энергию за 40 минут. Так умеет, например, Realme X2 Pro.

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