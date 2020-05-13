"Сейчас я тебя снимаю, а в будущем будут тебя". Педагог приюта в Уфе издевалась над детьми на камеру

Воспитательница социального приюта для детей и подростков в Уфе Адиля Н. издевалась над детьми и выкладывала видеоролики, в которых провоцировала их, в "Инстаграм", сообщается в паблике "Плохие новости" во "ВКонтакте".

В одном из видео она просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что "пошутила". В другом снимает девочку и произносит фразу: "Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать".

Ролики при этом сопровождаются надписями: "Немного о "прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой".

Знакомая Адили рассказала Лайфу, что на самом деле она очень милая и добрая девушка.

Адиля Н. Фото © Соцсети

— Мы с ней познакомились в Новороссийске, она отдыхала в баре, а я там работала. Сразу показалась мне очень милой и доброй, да ещё и щедрым клиентом оказалась. Потом мы подписались друг на друга в "Инстаграме", больше не виделись. Адиля хорошая девушка, очень животных любит. Да, работала в этом приюте, хотела помогать педагогам. Оступилась, сделает выводы, — рассказала собеседница Лайфа.

Официальных комментариев от самого учреждения, на сайте которого девушка значится специалистом по социальной работе, пока не последовало.