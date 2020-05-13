"Сейчас я тебя снимаю, а в будущем будут тебя". Педагог приюта в Уфе издевалась над детьми на камеру

Видео © VK / "Плохие новости"
Воспитательница социального приюта для детей и подростков в Уфе Адиля Н. издевалась над детьми и выкладывала видеоролики, в которых провоцировала их, в "Инстаграм", сообщается в паблике "Плохие новости" во "ВКонтакте".
В одном из видео она просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что "пошутила". В другом снимает девочку и произносит фразу: "Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать".
Ролики при этом сопровождаются надписями: "Немного о "прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой".
Знакомая Адили рассказала Лайфу, что на самом деле она очень милая и добрая девушка.
Адиля Н. Фото © Соцсети
— Мы с ней познакомились в Новороссийске, она отдыхала в баре, а я там работала. Сразу показалась мне очень милой и доброй, да ещё и щедрым клиентом оказалась. Потом мы подписались друг на друга в "Инстаграме", больше не виделись. Адиля хорошая девушка, очень животных любит. Да, работала в этом приюте, хотела помогать педагогам. Оступилась, сделает выводы, — рассказала собеседница Лайфа.
Официальных комментариев от самого учреждения, на сайте которого девушка значится специалистом по социальной работе, пока не последовало.
Ранее Лайф сообщал, что СКР начал проверку по факту публикации об избивающем жену и детей москвиче.