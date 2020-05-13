Бежит, как будто от гепарда. Новый робот развивает рекордную скорость — видео

Американские инженеры создали самого быстрого на сегодняшний день мягкого робота, пишет Science Advances. Учёные признались, что их вдохновили гепарды. Напомним, эти животные, по разным данным, могут развивать скорость до 90 или даже 110 километров в час. Во многом это достигается благодаря их гибкому позвоночнику. Сообщается, что сымитировать бег хищника удалось с помощью особой конструкции. Учёные поместили в легко изгибающееся "тело" устройства жёсткий "позвоночник" из двух соединённых друг с другом частей и дополнительно оснастили его пружиной.

Отмечается, что робот приводится в движение изменением давления внутри него: сначала "туловище" сжимается и таким образом напрягает пружину, а потом эта пружина под действием силы упругости резко разжимается, что толкает гаджет вперёд. В результате он продвигается со скоростью 174 миллиметра в секунду, это в 2,7 раза больше его собственной длины. Стоит упомянуть, что до сих пор учёным удавалось создавать роботов, преодолевающих за секунду максимум 0,75 от своей длины.