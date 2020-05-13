Аккаунт Кадырова в Instagram опять удалили

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него. Об этом сообщил представитель Facebook (эта компания является владелицей Instagram).

— Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, — передаёт РИА "Новости" слова собеседника из компании.

В 2017 году аккаунты Кадырова в соцсетях уже блокировали. Тогда глава Чечни объяснил это тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из США, а это беспокоит Госдеп и спецслужбы страны.

Нужно отметить, что Рамзан Кадыров также поддерживает активность своего канала в мессенджере Telegram.

Ранее в Facebook объяснили, почему удаляли фотографии с солдатом, водружающим флаг СССР над Рейхстагом. Снятый во время битвы за Берлин 2 мая 1945 года кадр "Знамя Победы над Рейхстагом" советского военного корреспондента Евгения Халдея повсеместно появляется в литературе, документальных фильмах и социальных сетях.