"Насиловал в неадекватном состоянии". Украинская супермодель раскрыла, как над ней издевался муж

33-летняя Снежана Онопко пожаловалась в "Инстаграме", что у неё возникли сложности при разрыве с мужем. Бизнесмен Николай Щур не хочет отдавать ей даже личные вещи. Для украинской супермодели, которая обрела мировую известность, блистала на подиумах Милана, Парижа и Нью-Йорка и не раз появлялась на обложках престижных глянцевых изданий, это стало шоком.

Фото © Instagram / snejanaonopka15

Честно, я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок!!!

Снежана Онопко

Фото © Instagram / snejanaonopka15

Однако у брака, который начинался с любви, нежности и долгого знакомства, была печальная история. Девушка призналась, что супруг избивал её на протяжении девяти лет и угрожал, пишет Starhit. Модель пыталась сбежать, но охрана возвращала её. Год назад Щур вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. И теперь пытается отобрать у Снежаны всё.

Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья Снежана Онопко

Фото © Instagram / snejanaonopka15, VK / Снежана Онопко