Поехали на пляж — попали за решётку. За что российских туристов бросают в тюрьму за границей

Мёртвые жуки

Александр Игнатенко. Фото © 1rnd.ru

Александр Игнатенко — сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону — полтора месяц жил на Шри-Ланке. Несколько дней назад он попал в неприятную историю, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Парня и его приятелей, коллег по зоопарку, задержали в национальном парке. А в карманах зоолога нашли мёртвых жуков. Согласно местным законам, брать и уносить из парка что-либо запрещено. Более того, мёртвых жуков обнаружили и в номере туриста в отеле.

Александра и коллег-зоологов отправили в тюрьму. И посадили в камеру с 86 заключёнными, где они спали на бетонном полу. Из-за острой еды у Александра вскрылась язва желудка, его отправили в местный госпиталь. Российским туристам предъявили обвинение по 277 пунктам, правда, бумагу принесли на сингальском языке. Поэтому туристы уверяют, что не понимают ни слова. Александру Игнатенко грозит штраф в три миллиона рублей или же до 40 лет тюрьмы. Следущий суд состоится 28 мая, и его супруга Елена активно собирает средства.

Вытоптанная гора

Гигант из пустыни Атакама. Фото © Wikipedia

Молодая пара из Санкт-Петербурга поехала на отдых в Чили. В конце января границы ещё были открыты, а про коронавирус думали лишь в Китае. Но беда пришла откуда не ждали. Парочка отправилась к местной достопримечательности — геоглифу Атакама. Огромная, вытоптанная в земле фигура якобы изображала пришельца и почиталась среди местных жителей. Туда нельзя ехать на машине, там запрещалось мусорить и копать. Оказывается, мелким шрифтом в инструкции к геоглифу запрещалось даже приближаться. Но испанского туристы не знали, а фотографию сделать хотели.

Они поднялись на гору, где их задержали полицейские. С туристов потребовали 1 млн рублей штрафа. Хотя, по словам девушки, на гору до неё заезжали на джипе. А неизвестные выложили рядом с геоглифом камнями изображение фаллоса. К счастью, история завершилась благополучно. Вмешалось российское консульство, туристов выпустили. И хоть обратные билеты "сгорели", они без миллионного штрафа вернулись домой.

Игрушечные деньги

В октябре 2019 года Вадим Веденяпин-Стариченко с семьёй приехал из Екатеринбурга в Таиланд и привёз с собой кроме национальной валюты (батов) ещё и доллары из банка приколов. Как писала его супруга, якобы чтобы с ними играли дети. По её версии, муж пошёл по пляжу дарить сувениры тайцам. Те приняли Вадима за фальшивомонетчика. По другой версии, которую рассказал друг незадачливого туриста, всё было иначе. В баре Вадим расплачивался местными деньгами. Но при себе у него была и пачка долларов из банка приколов.