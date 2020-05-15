Трогательные фото: онкобольной отец исполнил мечту, взяв дочку на руки, и через 2 дня его не стало

Учитель Джейми Хантер и его супруга Бекки Флинт из Саттон-Колдфилда, Англия, с нетерпением ждали появления на свет малыша. Однако их радость омрачилась, когда супруги узнали, что у мужчины рак почки, который уже распространился на печень. С тех пор у Джейми была только одна мечта — дожить до рождения дочки в конце мая.

Фото © Facebook / Beccy Flint

Понимая, что шансы очень малы, Бекки решилась на преждевременные роды. А его друзья организовали сбор денег, чтобы помочь семье, пишет Daily Record. Они рассказали, что Джейми для многих стал примером для подражания и был отличным учителем, который до последнего борется даже в тяжёлой ситуации.

Фото © Facebook / Beccy Flint

Джейми никогда не сможет отпраздновать первый день рождения своего ребёнка, не научит его кататься на велосипеде или плавать, не придёт поддержать его в первый день в школе. Мы воспринимаем всё это как само собой разумеющееся... Фил Тейлор, друг

Фото © Facebook / Beccy Flint