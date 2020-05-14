Бывший наркоман выложил фото своей очередной передозировки, после которого он навсегда завязал

Сейчас 37-летний Джейк Брэдшоу из Огайо, США, воспитывает вместе с женой дочь и помогает зависимым людям справиться с их проблемами. Но ещё несколько лет назад всё, о чём мужчина мог думать, были наркотики. Именно поэтому Джейк поделился старым фото, которое тогда сделал полицейский. Мужчина выложил снимок в "Фейсбуке" вместе со своей историей, надеясь вдохновить других на изменения к лучшему, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / InterNewsCast

Джейк рассказал, как начал употреблять наркотики ещё лет в 17. Хоть он и вырос в хорошей семье, своего настоящего отца он не знал, и это не давало ему спокойно жить. На помощь пришли обезболивающие препараты, которые позже захватили всё внимание Джейка. Однажды он даже сбежал из больницы, куда попал из-за своей зависимости. Он вернулся домой и тут же бросился к наркотикам, снова приняв слишком большую дозу.

Фото © Facebook / Jake Bradshaw

Кто-то из его соседей вызвал службу спасения и полицию, сотрудник которой и сделал то самое фото. Джейка вернули в больницу на пороге смерти, а полицейский позже показал ему то страшное фото. Офицер надеялся, что Джейк испугается и возьмётся за ум хотя бы ради своего ребёнка. Так и случилось. Теперь мужчина работает в реабилитационном центре, где помогает всем желающим справиться с зависимостью.

Фото © Facebook / Jake Bradshaw