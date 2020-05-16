Коронавирус против испанского гриппа: какая эпидемия смертельнее и опаснее. Инфографика

Испанка, или испанский грипп, стала самой смертельной болезнью в истории человечества. Казалось, после чумы ничто не может поставить людской род на грань вымирания, но это удалось сделать одной из разновидностей гриппа. В начале ХХ века болезнь убила миллионы человек. А почти 100 лет спустя ситуация повторяется, но теперь уже эпидемия называется коронавирусом. Сможет ли нынешняя пандемия повторить мрачный антирекорд своей предшественницы? Обе смертельные болезни похожи, но есть у них и важные для понимания различия. Мы сравнили две эпидемии в нашей инфографике.