"МегаФон" предлагает новые возможности игрового сервиса

"МегаФон" запускает партнёрство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала "МегаФон Игры" теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале "МегаФон Игры" появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия "Импульс" для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса "МегаФона". Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединённые в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

— Интерес к играм в последние недели непрерывно растёт. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала "МегаФон Игры" увеличилась в 2,5 раза. Партнёрство с MY.GAMES — очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям — и новичкам, и опытным геймерам. Андрей Кушнарев Генеральный директор МегаЛабс

— Мы очень рады тому, что клиенты "МегаФона" смогут проводить время за любимыми играми с ещё большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по Сети или мобильной связи, — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Портал "МегаФон Игры" предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счёта мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр — Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.