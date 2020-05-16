20 лет фильму "Брат-2". Сергей Бодров и его группа приходят во сне к своим близким и помогают им в трудностях

11 мая исполнилось 20 лет фильму Алексея Балабанова "Брат-2", а 18 мая 2013 года ушёл из жизни режиссёр. Так получилось, что 17 мая, за 10 часов до смерти Алексея Балабанова, я брала у него интервью в Санкт-Петербурге перед показом его последнего фильма "Я тоже хочу" в гостинице "Москва". Утром я прилетела из Москвы в город на Неве, пришла на показы фестиваля "Виват кино, Россия" и взяла интервью у режиссёра. После этой беседы, ставшей фактом истории нашего кинематографа, меня приглашали на телевизионные передачи, посвящённые Алексею Балабанову, в частности на "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым канала "Россия-1". Эфир был посвящён 40 дням ухода Алексея Балабанова. Участниками передачи стали продюсеры, актёры, музыканты, которые работали и дружили с Алексеем Балабановым. Помню Сергея Сельянова, Настю Полеву, Ирину Салтыкову, Александра Баширова, Найка Борзова, Александра Мосина, Яну Троянову и других.

Фото © Анжелика Заозёрская

На съёмках этой передачи я познакомилась с артисткой конного театра "Нарты" из Осетии, вдовой каскадёра Виктора Засеева, погибшего вместе с Сергеем Бодровым в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. После смерти мужа женщина осталась с тремя сыновьями. Кстати, старший окончил Щукинский театральный институт. Мы разговорились с ней, и она рассказала мне любопытную версию исчезновения группы Сергея Бодрова.

— Поскольку тела найдены не были, то все эти годы родственники съёмочной группы пытались найти, узнать, где они. Многие обращались к экстрасенсам, причём не только к российским, но и к зарубежным. Часто повторялась одна невероятная версия, что Сергей Бодров и вся съёмочная группа уплыли на большом белом корабле… Я не ездила к экстрасенсам, потому что, во-первых, мало верю в мистику, а во-вторых, одна воспитываю троих сыновей. Но несколько раз видела один и тот же сон, в котором мой муж Виктор говорит мне, что не вернётся на грешную землю, потому что там, где он сейчас, очень красиво и он счастлив и что будет помогать мне и детям оттуда. Однажды я ему пожаловалась: "Что же ты меня одну бросил с маленькими детьми, как же мне их воспитывать?" И Виктор ответил: "Всё будет хорошо". Действительно, было немало случаев, когда мы ощущали помощь папы свыше, — рассказала вдова Виктора Засеева.

Сергей Бодров однажды назвал Алексея Балабанова капитаном подводной лодки, и эта фраза из уст Бодрова в записи прозвучала в программе "Прямой эфир". Многие люди, хорошо знавшие Балабанова, рассказывали на передаче "Прямой эфир" о том, что после трагедии в Кармадонском ущелье мировоззрение Алексея Балабанова резко изменилось. До этого он был "провокатором", "хулиганом", а после 20 сентября 2002 года Балабанов стал жить с мыслью о том, что "за всё придётся отвечать", и, по словам Сергея Сельянова, с мыслью о воссоединении с Сергеем Бодровым.

На 40-й день после смерти Балабанова колокольня в Шексне, к которой идут за счастьем герои последнего фильма Алексея Балабанова "Я тоже хочу", рухнула, хотя до этого стояла веками. Актёр и друг Алексея Балабанова Александр Мосин, сыгравший одну из главных ролей в этой картине, поделился со мной предположением на этот счёт.

— Я знал, что такой чистый человек, как Лёша, после смерти попадёт в хорошее место. После того как колокольня упала на 40-й день, моя уверенность стала стопроцентной. Думаю, что Лёша нашёл проход к своему счастью и показал его нам. Это реальное место — колокольня в Шексне, но кто-то свыше решил, что каждый должен найти свою колокольню, и закрыл этот портал, которым ушёл Алексей

Я жила в гостинице Владикавказа, из которой Сергей Бодров и его команда ушли на съёмки и не вернулись. Красивое место, окружённое горами, на вершинах которых — снега. И откуда-то этот ледник, забравший нашего героя и его друзей.