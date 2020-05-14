Благодарность за Победу. Как поздравляли ветеранов в регионах

День Победы в Великой Отечественной войне до сих пор остаётся одним из главных праздников в нашей стране, а память о тех, кто не вернулся домой, бережно хранится в каждой семье.

В этом году руководство страны планировало с должными почестями и размахом отметить 75-летний юбилей Победы, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Однако, судя по откликам из регионов, там удалось и поздравить ветеранов, и создать истинную атмосферу праздника. Хоть и с соблюдением всех мер предосторожности, но жители городов, активные предприятия, волонтёры с радостью поддержали все известные всероссийские акции памяти: от "Георгиевской ленточки" до прошедшего онлайн "Бессмертного полка".

В Красноярском крае на акцию "Победная сирень" в этот раз пришли только волонтёры, но они доставили радость многим ветеранам — теперь в их дворах будет расти красивая сирень. В целом в столице региона не в первый раз заметной движущей силой праздника стали сотрудники Красноярского алюминиевого завода, а в Ачинске — Ачинского глинозёмного комбината, которые посетили ветеранов на дому и вручили им угощения к праздничному столу и тёплые пледы.

Наше предприятие неоднократно принимало участие в различных акциях, и это одна из традиций — чтить память наших героев, они действительно герои. Заводчане своих ветеранов не забывают не только в праздники, но и в эти неспокойные будни, ежемесячно развозя им продуктовые наборы, чтобы пожилые люди лишний раз не рисковали, не ходили в магазин Оксана Немковская Волонтёр "Русала" в Красноярске

— Мы были чуть помладше тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Всю жизнь чувствую благодарность за нашу Победу к тем, кто погиб и кто выжил. Этот праздник — самый великий и самый светлый, — поделился воспоминаниями ветеран КрАЗа Рашит Икрамов.

Фото © "Русал"

Помимо адресной помощи, которую получили ветераны во всех городах, где работают предприятия "Русала", руководители заводов, волонтёры компании приняли участие в церемониях возложения венков к воинским мемориалам.

В Волгограде — городе-герое — возложение венков традиционно проходит у Братской могилы, где покоятся останки погибших при обороне города. За этим мемориалом уже более 60 лет ухаживают работники Волгоградского алюминиевого завода. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Например, только в Тракторозаводском районе города их осталось всего 59 человек.

— В сегодняшней непростой обстановке, предпринимая все необходимые меры безопасности, наш завод работает стабильно, в том числе и благодаря тем, кто, защищая свою Родину здесь, на Сталинградской земле, стал примером мужества, стойкости и героизма. Слава павшим воинам! — отметил участвовавший в памятной церемонии гендиректор ВгАЗа Юрий Моисеев. — Очевидцы победы в этот раз к акции присоединиться не смогли, но ничто не могло остановить вгазовцев, запасшихся масками, перчатками, совместно с администрацией Тракторозаводского района лично поздравить участников Великой Отечественной войны.

"Спасибо за ваше внимание, — принимая поздравления и подарки, говорили ветераны. — Будут жить мирно, дружно, с уважением друг к другу!"

Фото © "Русал"