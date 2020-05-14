РУСАЛ объявил о запуске нового веб-сайта

Один из мировых лидеров алюминиевой отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия — компания РУСАЛ — запустила новый корпоративный веб-сайт, расположенный по адресу http://rusal.ru. На сайте представлены актуальные сведения о компании, её продукции, инновационном и устойчивом развитии, а также информация для инвесторов и журналистов.

Кроме того, для основных целевых аудиторий на обновлённом ресурсе предусмотрены отдельные разделы, на которых можно узнать не только о разработках компании, но и о работе с персоналом и последних инновациях в производстве алюминия и сплавов из него.

Над созданием веб-сайта работала команда PR и IT-специалистов РУСАЛа совместно со студиями AIC и Individ. Примечательно, что в основе оформления нового ресурса лежит фирменный стиль бренда низкоуглеродного алюминия ALLOW, который был представлен компанией РУСАЛ в 2017 году.

Запуск нового корпоративного веб-сайта — это важный шаг в развитии коммуникационной стратегии РУСАЛа. Компания стремится соблюдать высокие стандарты устойчивого развития, повышая экологичность производства, работая над технологиями, дающими возможность производить алюминиевую продукцию с новыми характеристиками и свойствами, реализуя политику по развитию персонала. Обновлённый интернет-ресурс РУСАЛа подчёркивает приверженность этим принципам Ольга Санарова, директор департамента общественных связей РУСАЛа