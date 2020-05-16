Загадка Чёрного дьявола. Тень шамана, оккультисты и кровавые жертвы — вся правда о Кашкулакской пещере

Эту пещеру жители Хакасии недаром прозвали пещерой Чёрного дьявола. Запутанный лабиринт в горах Кузнецкого Алатау издревле внушал ужас. Древние хакасы верили, что в пещере существует проход в мир мёртвых, и задабривали богов, обитающих под землёй, кровавыми жертвами. Спелеологи рассказывали о странных видениях, которые посещали их в пещере, а новосибирские учёные в конце XX века решили, что под пещерой находится огромный неопознанный объект — антенна, излучающая низкие частоты.

Чтобы найти ответ на вопрос, кому и зачем эта антенна подаёт сигналы, в пещеру не раз снаряжали экспедиции, вот только не все их участники были способны вынести давление, которое оказывала на психику человека таинственная темнота пещеры.

Пещера Чёрного дьявола находится неподалёку от села Топанов, в горе Кашкулак, возле знаменитого хакасского курорта "Озеро Шира". В древние времена хакасы называли гору Хос Хулах, что означало "два уха". В СССР Кашкулакскую пещеру признали одной из самых больших в стране.

Она действительно огромна: её длина составляет 830 метров, а четыре "этажа" спускаются в глубину горы более чем на 50 метров. Находиться на нижних ярусах во время ливней чрезвычайно опасно — затапливает.

Республика Хакасия в этом месте имеет множество других достопримечательностей, например грандиозный Туимский провал, старые штольни и соляные озёра, но именно пещера горы Кашкулак стала местом, которое притягивает, как магнит, любителей острых ощущений. А всё благодаря тому, что за пещерой закрепилась слава проклятой.

Смерть в колодце

Налицо парадокс: жители Хакасии к пещере не ходят и детей в неё не пускают, считая, что нечего делать там, где древние люди приносили жертвы, задабривая духов преисподней. А приезжих горожан приходится отгонять от пещеры чуть ли не с милицией, потому что они лезут в самые опасные места. Мистически настроенные граждане искренне верят, что пещера может открыть им "тайные знания", если "войти с ней в резонанс". Однако те люди, которые на себе испытали силу пещеры, вспоминать об этом не любят, а повторять не хотят.

Спелеологи, обследовавшие пещеру в 1950-х годах, подтвердили предания хакасов о том, что 2000 лет назад в пещере приносили кровавые жертвы. В одном из гротов они нашли каменный жертвенник, а вокруг — золу от ритуальных костров. Скорее всего, жертве резали горло на алтаре, окропляли кровью зал пещеры, а потом скидывали в колодец, который вёл на нижние ярусы пещеры. Если кто-то оставался жив — его ждала мучительная смерть в темноте и могильном холоде далеко внизу.

К счастью, человеческих костей в пещере найдено не было — древнее население Хакасии приносило в жертву богам только животных. Правда, и археологи её полностью не обследовали.

Легенда о Белом шамане

Кадр из видео YouTube / Veter Stranstvi

Культ пещеры как прохода между миром людей и миром духов сохранялся у хакасов вплоть до XIX века. Правда, ни о каком Чёрном дьяволе они тогда не слышали. Зато верили, что около входа в пещеру на Золотом ручье жил могущественный шаман, который отличался необыкновенной силой. Он провожал души мёртвых на тот свет, проводил их через пещеру и одним взглядом мог превращать камни в золото. Когда шаман умер, его тело сожгли, а одежду и бубен унесли и оставили в глубине пещеры.

Сами хакасы в пещеру старались не ходить — место, где лежали обрядовые вещи шамана, считалось табуированным. Тем не менее местные старожилы до сих пор рассказывают легенды о том, как раньше пожилые люди, чтобы не обременять своими болезнями близких, уходили в Кашкулакскую пещеру в поисках смерти.

То бандиты, то студенты

В XX веке история пещеры обогатилась: во время Гражданской войны в ней был устроен схрон с оружием и скрывались члены банды знаменитого атамана Соловьёва, того самого, с которым боролся шестнадцатилетний Аркадий Гайдар, будущий советский писатель. Подросток возглавлял подразделение ЧОНа (частей особого назначения), которое охотилось за атаманом. Здесь же, в пещере, чоновцы застигли соловьёвцев врасплох и забросали гранатами — стены центрального входа в пещеру до сих пор сохранили следы от взрывов.

Существует предание, согласно которому Кашкулакская пещера раньше была сквозной и проходила сквозь хребет. Однако во время боя уходившие от бойцов ЧОНа соловьёвцы взорвали второй вход в пещеру, его завалило камнями.

После Великой Отечественной войны пещеру обследовали геологи. Они классифицировали лабиринт, составили его план. Казалось бы, места для загадок не осталось.

Но не тут-то было!

В конце XX века пещера стала обрастать новыми слухами, один другого страшнее, от чего её в конце концов и прозвали пещерой Чёрного дьявола.

Из уст в уста передавались рассказы о двух девушках, которые спустились в пещеру, никого не предупредив. Одна из них якобы навсегда пропала, а вторая вскоре нашлась — она брела по дороге и бормотала что-то непонятное, изо всех сил сжимая в кулачке каменную фигурку шамана. Беднягу отправили в сумасшедший дом, где она вскоре умерла, так и не придя в себя. Говорили о группе студентов, которые исчезли в пещере, не оставив после себя и следа. Наверняка отправились прямиком в мир духов.

Но чаще всего побывавшие в Кашкулакской пещере делились впечатлением о том, как вдруг без всяких видимых причин у них вдруг возникало такое невыносимое чувство ужаса, что они бежали из пещеры, расталкивая товарищей.

Подобная история произошла с исследователем пещеры Константином Бакулиным в 1985 году. Сотрудник Академии медицинских наук рассказал, что при выходе из пещеры он вдруг ощутил чувство страха — оглянувшись в темноту, он увидел огромное существо с рогами, которое протягивало к нему лапы. Не иначе как учёному привиделся тот самый Чёрный дьявол, в честь которого и прозвали пещеру. Бакулин так перепугался, что стал отчаянно дёргать верёвку, умоляя товарищей вытащить его.

Оказавшись на поверхности, молодой человек не сразу пришёл в себя и позже наотрез отказался спускаться в пещеру снова.

Таинственный транслятор

Кадр из видео YouTube / Veter Stranstvi

В 1980-х годах слухи о том, что в Кашкулакской пещере обитает зло, достигли такого накала, что директор новосибирского Института клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) академик Влаиль Казначеев решил снарядить в пещеру экспедицию, которая должна была комплексно исследовать подземные ходы и найти источник слухов либо опровергнуть их. Причём одним сезоном новосибирцы не ограничились — по крайней мере, известно о шести экспедициях. Но означает ли это, что учёные действительно на что-то наткнулись?

Чтобы выяснить, что именно в пещере Чёрного дьявола вызывает у людей страх, сотрудники ИКЭМа установили на горе Кашкулак и внутри пещеры магнитометры. Позже один из учёных, А. Трофимов, поведал журналистам, что сила индукции магнитного поля на горе постоянно разнилась, причём изменения могли быть как одиночными, так и групповыми, которые шли "очередями" с механической точностью. Но максимальное значение индукции всегда было одинаковым — ровно 1000 нТл (нанотесла).

Новосибирцы высказали предположение, что внутри горы под пещерой действительно что-то находится.

Это открытие вызвало новую бурю слухов и предположений: заговорили о том, что внутри горы похоронено НЛО, которое вот уже миллионы лет подаёт сигналы "своим", или что там находится некая "антенна Вселенной" — элемент, соединяющий наш мир с параллельным миром.

Но самые здравомыслящие учёные указывали на то, что максимальные значения индукции на горе Кашкулак не превышают тех, которые могли бы быть вызваны обычным трубопроводом. Правда, в этом случае значения индукции должны были быть постоянными.

Кадр из видео YouTube / Veter Stranstvi

Высказывались предположения, что изменения магнитного поля могут быть вызваны естественными процессами — пещера находится на месте разлома земной коры, который идёт от озера Белё через скалы Сундуки до горы Кашкулак, и изменения поля вызываются глубинными процессами внутри Земли.

Кстати, изменение поля чувствуют не только люди — летучие мыши в эти минуты теряют ориентацию и начинают метаться по залам.

"Место силы"

В XXI веке пещера Чёрного дьявола продолжает пользоваться популярностью у мистически настроенных граждан. В самом начале нулевых возле неё пытались открыть свой "монастырь" адепты секты неоиндуистов Саи Бабы. Они якобы "общались" в пещере с "нижним миром" и почитали её как "место силы".

Никаких законных оснований находиться возле пещеры и проводить в ней обряды у них не было, и в конце концов местная администрация сумела вытеснить их со склона горы.