Абонемент на самоизоляцию. Как получить от фитнес-клуба компенсацию за пропавшие занятия

Фитнес-клубы разделились на два лагеря. Телефоны одних сейчас молчат. Самоизолировавшиеся сотрудники не ходят на работу, а поддерживать связь с клиентами своим долгом руководство не считает. До других дозвониться можно. Менеджеры сообщают о том, что карты заморожены до момента открытия клуба. Однако вопрос о том, как возвратить деньги за неиспользованное время, обходят стороной.

Так, в World Class сказали, что по всем финансовым вопросам нужно звонить потом, когда сотрудники выйдут на работу. В "Территории фитнеса" порекомендовали писать на электронную почту. В Х-Fit ответили, что "лучше, заплатив 1,7 тысячи рублей, переоформить карту на другого человека, если она самому больше не нужна". А ещё сообщили, что "скоро абонементы подорожают".

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— Когда объявили о закрытии спортклубов, я тут же пошёл в свой и написал заявление на расторжение договора. Но до сих пор никакие средства мне не вернули, — жалуется Максим на форуме.

А ведь досрочно расторгнуть договор и вернуть деньги за абонемент — право человека и сейчас, и в "мирные" времена.

— Клиент может воспользоваться ст. 32 закона "О защите прав потребителей" и отказаться от дальнейшего членства в клубе, потребовав возврата денег за неиспользованные месяцы. Даже если клуб не работает, важно зафиксировать свои намерения. То есть направить по почте (либо способом, указанным в договоре) письмо с изложением требований. Если после завершения карантина вам откажутся вернуть деньги, то процедура стандартная: подавать претензию, а затем обращаться в суд, — описывает общий порядок действий член Высшего координационного совета Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Пишу тебе письмо

Чтобы отстоять свои права, сначала, как всегда, читаем договор (хотя внимательно изучить его всё же лучше перед подписанием). Если в нём не предусмотрено иное, то заявление на расторжение лучше отправить в бумажном виде по почте.

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— Письмо должно быть с описью во вложении, чем подтверждается его содержимое. В противном случае, если дело дойдёт до суда, представители фитнес-центра могут сказать, что получили от истца пустой конверт, — уточняет адвокат Андрей Безрядов.

Управляющий партнёр коллегии адвокатов "Бурцева, Агасиева и партнёры" Светлана Бурцева дополняет, что в заявлении нужно писать "отказ от договора", а не "досрочное расторжение". Кстати, подать его можно и после снятия ограничительных мер. В этом случае жалоба также должна быть рассмотрена руководством клуба и удовлетворена.

"Тут всё очень тонко"

— Сколько денег должны вернуть?

— Если в договоре кроме общей стоимости абонемента указана ещё и цена единицы услуги (например, стоимость занятий за месяц или день), то рассчитать сумму к возврату просто. Например, если вы приобрели годовой абонемент и через полгода решили от него отказаться, то вам должны отдать деньги за шесть оставшихся месяцев, — отвечает замруководителя "Роскачества" Андрей Белоусов.

А если эта единица не указана? Загляните в свои договоры, наверное, так будет у многих. Тут велика вероятность того, что фитнес-клуб станет настаивать на компенсации своих фактически понесённых расходов, помимо удержания стоимости тех месяцев, в которые вы посещали тренировки. Например, в Х-Fit нам сказали, что при досрочном расторжении договора с клиента удержат 30% от стоимости абонемента. Андрей Безрядов говорит, что делать это просто так — незаконно. Сумма удержания должна быть обоснована конкретными затратами.

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Адвокат обрисовывает ещё одну возможную спорную ситуацию: "Например, вы пошли в фитнес-центр, в котором предполагалось скорое открытие бассейна. Отходили несколько месяцев, а бассейна так и нет. Тогда вы решаете расторгнуть договор, потому что пришли в клуб ради плавания. Менеджер пересчитывает сумму к возврату, исходя из количества посещений. Но почему? Ведь абонемент без бассейна должен стоить дешевле!"

В любом случае по закону "О защите прав потребителей" возврат денег происходит не позднее чем через десять дней после подачи заявления. Но как-то слабо верится, что спортклубы станут идти здесь навстречу всем желающим.

Например, в "Манго фитнесе" нам бодро ответили, что писать заявление на возврат денег можно хоть сегодня. Но потом добавили: "Тут всё так тонко, что придётся договариваться с управляющим".

Сотрудники спортиндустрии своих мыслей и эмоций не скрывают: "В фитнес-клубе, где я работаю, не возвращают клиентам деньги. Это записано в нашем уставе. И я считаю, правильно. На эти деньги клуб мог купить новое оборудование, сделать ремонт, нанять более дорогого тренера". "Клиенты — интересные люди. Чем они только думают? Сначала подписывают договор, а потом ноют, просят вернуть деньги, говорят, что здесь все козлы", — пишут менеджеры в соцсетях.

Порядок оформления дела

Когда деньги не возвращают, есть повод обращаться в суд. Но сначала нужно направить клубу претензию. В ней сообщить, что вы писали заявление, однако ваши требования удовлетворены не были. Если в течение месяца ответ не придёт — можете идти в суд.

— Напомню, что в процессуальном законодательстве произошли изменения. Теперь, прежде чем нести документы в суд, нужно сначала такие же документы направить ответчику. Потом в тот пакет, который отправляете в суд, вложить квитанцию с почты, подтверждающую, что вы посылали все бумаги ответчику, — отметил Андрей Безрядов.

По словам Светланы Бурцевой, помимо невозвращённых денег можно требовать наложения на фитнес-клуб штрафа в размере 50% от суммы, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования о возврате денег (обычно 0,1% за каждый день просрочки) и компенсацию морального вреда. Получить неустойку за непредоставление или несвоевременное предоставление услуги не получится, так как пандемия является обстоятельством, не зависящим от воли сторон.

Отсудить свои кровные сложно, но возможно. Вспомним историю московского бомжа. Бездомный мужчина купил недорогой абонемент в фитнес-клуб. Он был ему нужен только для ночёвки. Соответствующая договорённость со спортивным учреждением имелась. Но нового "спортсмена" заметили клиенты и выразили своё недовольство. В конце концов абонемент у бездомного аннулировали. Мужчина пошёл жаловаться в суд. В итоге с ответчика взыскали 110 тысяч плюс 30 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.

После карантина выживут не все

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что судиться с фитнес-клубами не стоит.

— Я бы посоветовал заморозить карту, а по окончании карантина связаться с компанией, если она ещё выживет, и обсудить все волнующие вопросы, — рекомендует он.

Фитнес-индустрия переживает сейчас плохие времена.

— В России работает 13 тысяч фитнес-клубов. Уже в феврале продажи абонементов начали падать на 20–70%, а в следующем месяце ушли в ноль. Убытки только за март составили десять млрд рублей. Без поддержки государства мы ожидаем две волны банкротств, сокращение отрасли на 70% и убытки по году в размере до 140 млрд рублей, — делает прогноз президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва.